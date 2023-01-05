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Başkan Erdoğan'dan 2023 seçimleri açıklaması: Seçim tarihi öne çekilebilir

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Giriş: 05.01.2023 14:31
Güncelleme:05.01.2023 15:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.
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