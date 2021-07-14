Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı: Bu yola kararlı bir şekilde çıktık

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Siyasi müsilajı da etkisiz hale getireceklerini belirten Başkan Erdoğan, "Tüm teşkilatlarımızla milletvekillerimizle sahayı güçlü bir şekilde tutmak mecburiyetindeyiz. Bizim boş bıraktığımız her konuyu karşı tarafın yalan ve iftirayla doldurduğunu unutmamalıyız. CHP ve şürekası kendilerince yakaladıkları fırsatları değerlendirmek için yalan ve iftira çıtasını sürekli yükselterek milletimizi yanıltmaya çalışıyor." dedi. 2023 hedefini de açıklayan Başkan Erdoğan, "Bu yola kararlı bir şekilde çıktık" ifadelerini kullandı.

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