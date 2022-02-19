Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Başkan Erdoğan sosyal medyadan Adil Karaismailoğlu ile görüştüğü anların yer aldığı videoyu paylaştı. Erdoğan, "Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi..