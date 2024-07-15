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Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim tilaveti

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2024 11:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehitler Makamı’ndaki anmalara katıldı. Başkan Erdoğan şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu.
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Başkan Erdoğan şehitler için Kur’an okudu
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