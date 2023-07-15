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Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

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Giriş: 15.07.2023 17:55
Başkan Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan sözlerinde "15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
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