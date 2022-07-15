Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz anma ilanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 vatandaşımızın şehit edildiği, 152 kişinin de yaralandığı Saraçhane Meydanı’nda vatandaşlarımızla buluşacak. Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı çağrıda, "Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de düzenlenecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümü törenlerinde yer alacağı açıklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN