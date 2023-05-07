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Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs paylaşımı

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Giriş: 07.05.2023 09:43
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 21 yıldır gelişen ve büyüyen Türkiye'nin başarı dolu hikayesinin kalem kalem anlattı. Ülkenin milli gelirinden, ihrcatta kırılan tarihi rekorlara, istihdam sayısından rekorlara doymayan turizm gelirlerine kadar Türkiye'yi adım adım geliştiren tüm başarılardan dolayı vatandaşına teşekkür etti.
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