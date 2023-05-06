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Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Yine zaferle çıkacağız

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Giriş: 06.05.2023 10:09
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimleriyle ilgili bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan paylaşımında "85 milyon kazanacak" vurgusu yaparken, "Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs’tan Allah’ın izniyle yine zaferle çıkacağız" ifadelerini kullandı..
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