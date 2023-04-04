04 Nisan 2023, Salı
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Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs mesajı: Dalga dalga büyüyen zaferin ayak sesleri | Dikkat çeken ABD Büyükelçisi Flake detayı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Büyükelçiler ile İftar Programı’nda konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasında depremin ilk anından itibaren yanımızda olan dost ve kardeş ülkelere teşekkür etti. Başkan Erdoğan, 14 Mayıs öncesi net bir mesaj da verirken "Dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, Avrupa'da son dönemde artan İslamofobi'ye ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırılara da tepki gösterdi. Başkan Erdoğan ayrıca Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" vizyonunun küresel boyut kazandığına dikkat çekti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşan ABD Büyükelçisi Flake'in programa katılmaması dikkat çekti. Başkan Erdoğan, Flake'i sert sözlerle eleştirmişti.