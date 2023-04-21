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Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs açıklaması: Gidilmemiş il bırakmak istemiyorum

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Giriş: 21.04.2023 08:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan, namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.  14 Mayıs seçimlerine dair konuşan Başkan Erdoğan, “Gidilmemiş il bırakmak istemiyorum” dedi.
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