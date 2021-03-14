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Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı töreninde önemli açıklamalar

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Giriş: 14.03.2021 15:38
Güncelleme:14.03.2021 15:43
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu 14 Mart Tıp Bayramı töreni online olarak yapıldı. Bakan Koca'nın açıklamalarda bulunduğu önline törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Devletimiz ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı töreninde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı töreninde önemli açıklamalar
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