Başkan Erdoğan'dan 13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Çankaya Köşkü'nde 13. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap etti. "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz" diyen Başkan Erdoğan, "Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır." ifadelerini kullandı. Suriye'ye yeni harekat mesajı veren Erdoğan, "Güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz. Güney sınırımızda güvenli hat kurma kararımız bakidir." dedi.

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