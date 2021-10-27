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Başkan Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması: Benim kitabımda geri adım atmak yok

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Giriş: 27.10.2021 11:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Türkiye’de görev yapan bir büyükelçi, Türkiye’nin bir kabile devleti olmadığını bilmesi lazım. Benim kitabımda geri adım atmak yok" dedi. Erdoğan, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vermesini değerlendirerek, "CHP ve HDP’nin verecekleri oy zaten belliydi HDP ile CHP orada zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptılar." ifadelerini kullandılar.
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