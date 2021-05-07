07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'da Mısır'la ilişkiler hakkında flaş açıklama

Başkan Erdoğan'da Mısır'la ilişkiler hakkında flaş açıklama

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2021 14:31
Güncelleme:07.05.2021 14:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs aşısında yaşanan patent tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da hele hele insanlığın sağlığı ile alakalı bu konuda bunu biz ürettik kimseye vermeyiz mantığı yanlış bir yaklaşımdır." dedi.
Başkan Erdoğan'da Mısır'la ilişkiler hakkında flaş açıklama
Başkan Erdoğan'da Mısır'la ilişkiler hakkında flaş açıklama
Hisar A'dan tam isabet
Hisar A'dan tam isabet
40 milyonluk vurgunun perde arkası!
40 milyonluk vurgunun perde arkası!
Ankara'dan F-35 için hukuki adım
Ankara'dan F-35 için hukuki adım
PKK'ya Pençe operasyonları
PKK'ya Pençe operasyonları
Eskişehir'de CHP'li belediye 2 kişiyi hastanelik etti!
Eskişehir'de CHP'li belediye 2 kişiyi hastanelik etti!
Hain plan: Hedefleri İslam'ı yok etmek
Hain plan: Hedefleri İslam'ı yok etmek
Köşeye sıkışan PKK destek istedi
Köşeye sıkışan PKK destek istedi
WhatsApp'ta süre doluyor
WhatsApp'ta süre doluyor
Dedeağaç’a dev ABD çıkarması
Dedeağaç’a dev ABD çıkarması
İzmir'in atları Ankara'da kobay oldu
İzmir'in atları Ankara'da kobay oldu
Tecavüz CHP’de nasıl örtbas edildi?
Tecavüz CHP’de nasıl örtbas edildi?
Daha Fazla Video Göster