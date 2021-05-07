Başkan Erdoğan'da Mısır'la ilişkiler hakkında flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs aşısında yaşanan patent tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da hele hele insanlığın sağlığı ile alakalı bu konuda bunu biz ürettik kimseye vermeyiz mantığı yanlış bir yaklaşımdır." dedi.