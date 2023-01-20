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Başkan Erdoğan’da İstanbul’da! Programında neler var?

A Haber
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Giriş: 20.01.2023 10:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan haftanın son iş gününde mesaisine İstanbul'da devam ediyor. Peki gün içinde programında neler var? A Haber muhabiri Pınar Özenç detayları aktardı.
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