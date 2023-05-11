Başkan Erdoğan’da güldüren diyaloglar! Siyasette güldüren anlar

Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimine giderken ısınan miting meydanlarından adaylar birbirlerine eleştirilerini yöneltiyor tansiyon zaman zaman da yükseliyor. Ama biz şimdi siyasetin gerginliğine bir mola verip politikaya farklı bir pencereden baktı A Haber. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi diyalogların bol olduğu gülümseten anlar…

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