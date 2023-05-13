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Başkan Erdoğan’a vatandaştan sevgi seli! Hüseyin amca ile fotoğraf çektirdi

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Giriş: 13.05.2023 10:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilçe mitingleriyle İstanbullularla  buluştu. Coşku ve heyecanın eksik olmadığı miting alanları saatler öncesinde doldu, taştı. Başkan Erdoğan'ın mitinglerinden renkli görüntüler ekranlara yansıdı. Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi için metro merdivenlerini yürüyerek çıkan 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.
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