Başkan Erdoğan'a tehdit savuran CHP'li Erdoğdu'ya İletişim Başkanı Altun'dan yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit dolu ifadeler kullanan CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'nun açıklamasını değerlendirdi. Altun, ''Siyasi hayatı boyunca aziz milletimize hizmetkâr olmayı kendine şiar edinen, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda ülkemize çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan, sizin hadsiz ve ahlaksız tehditlerinize prim vermez.'' ifadelerini kullandı.