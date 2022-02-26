26 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'a sürpriz doğum günü telefonu! İyi ki doğdun Reis sloganlarıyla kutladılar

Başkan Erdoğan'a sürpriz doğum günü telefonu! İyi ki doğdun Reis sloganlarıyla kutladılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2022 19:56
AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Değerlendirme Toplantısı'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu gençlerden gelen talep üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. AK Partili gençler Başkan Erdoğan'ın doğum gününü "İyi ki doğdun Reis" sloganlarıyla kutladı. Başkan Erdoğan ise tezahüratlara Sevgili gençler, günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun.  Bu toplantı benim doğum günümle bir tevafuk oldu. Bu vesileyle Rabbim bizlere nice mutlu günleri inancımız doğrultusunda gerçekleştirmeyi nasip etsin." yanıtını verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye edilen vatandaşlarımızla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye edilen vatandaşlarımızla görüştü
Başkan Erdoğan’a sürpriz doğum günü telefonu
Başkan Erdoğan'a sürpriz doğum günü telefonu
A Haber Ukrayna’da İkinci Dünya Savaşından kalan sığınağa girdi
A Haber Ukrayna'da İkinci Dünya Savaşından kalan sığınağa girdi
Kiev’de Rus kuşatması kırılabilecek mi?
Kiev’de Rus kuşatması kırılabilecek mi?
Rus askerleri esir alındı!
Rus askerleri esir alındı!
Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Putin orduya “Durun” talimatını çekti
Putin orduya “Durun” talimatını çekti
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme!
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme!
Ukrayna’daki Türk vatandaşı: Rusya çekiliyor
Ukrayna'daki Türk vatandaşı: Rusya çekiliyor
Lviv’de siren sesleri!
Lviv’de siren sesleri!
Ukrayna şehrine Rus bayrağı çekildi!
Ukrayna şehrine Rus bayrağı çekildi!
Ukraynalı kadın Rus askerine direndi!
Ukraynalı kadın Rus askerine direndi!
Daha Fazla Video Göster