Başkan Erdoğan'a sürpriz doğum günü telefonu! İyi ki doğdun Reis sloganlarıyla kutladılar

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Değerlendirme Toplantısı'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu gençlerden gelen talep üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. AK Partili gençler Başkan Erdoğan'ın doğum gününü "İyi ki doğdun Reis" sloganlarıyla kutladı. Başkan Erdoğan ise tezahüratlara Sevgili gençler, günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Bu toplantı benim doğum günümle bir tevafuk oldu. Bu vesileyle Rabbim bizlere nice mutlu günleri inancımız doğrultusunda gerçekleştirmeyi nasip etsin." yanıtını verdi.