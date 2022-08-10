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Başkan Erdoğan'a hakaret skandalında yeni gelişme! Biri CHP’li biri polis çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.08.2022 11:43
Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesinde Kadıköy'de, alkol alan bir gurubun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulunması ile ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında CHP’li Meclis üyesinin oğlu Berkan Oral da bulunuyor.
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