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Başkan Erdoğan'a Gaziantep'te sevgi seli

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2021 12:09
Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yıl hasebiyle etkinlikler için şehri ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey'de bulunan ve Güneydoğu'nun en büyüğü olma özelliğini taşıyan Kongre ve Sanat Merkezi’nin açılışını yaptı. Erdoğan açılışta piyano çalan çocukları dinledikten sonra koro ekibiyle birlikte ‘Beraber Yürürdük Biz bu Yollarda’ şarkısını söyledi.
Başkan Erdoğan’a Gaziantep’te sevgi seli
Başkan Erdoğan'a Gaziantep'te sevgi seli
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