Başkan Erdoğan’a Gaziantep’te sevgi seli

Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yıl hasebiyle etkinlikler için şehri ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey'de bulunan ve Güneydoğu'nun en büyüğü olma özelliğini taşıyan Kongre ve Sanat Merkezi’nin açılışını yaptı. Erdoğan açılışta piyano çalan çocukları dinledikten sonra koro ekibiyle birlikte ‘Beraber Yürürdük Biz bu Yollarda’ şarkısını söyledi.