Başkan Erdoğan'a Burhaniye Mahallesi sakinlerinden teşekkür! "Eylem yapın ben de geleceğim" demişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nden geçerken aracını durdurdu, mahalleli ile sohbet etti. Mahalleli, Başkan Erdoğan'a kentsel dönüşüm sözü için teşekkür etti. Başkan Erdoğan, Üsküdar'da restorasyonu tamamlanarak ibadete açılan Şehriban Hatun Camii'nde, Burhaniye'de kentsel dönüşüm yapılması için çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, vatandaşlara "Kirazlıtepe'de ne verildiyse aynı sözü burada bu sözü ben veriyorum. Eğer verilen sözler tutulmazsa Üsküdar Belediyesi önüne giderek oturma eylemi yapın. Ben de yanınıza geleceğim" demişti.