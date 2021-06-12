12 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'a Burhaniye Mahallesi sakinlerinden teşekkür! "Eylem yapın ben de geleceğim" demişti

Başkan Erdoğan'a Burhaniye Mahallesi sakinlerinden teşekkür! "Eylem yapın ben de geleceğim" demişti

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2021 16:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nden geçerken aracını durdurdu, mahalleli ile sohbet etti. Mahalleli, Başkan Erdoğan'a kentsel dönüşüm sözü için teşekkür etti. Başkan Erdoğan, Üsküdar'da restorasyonu tamamlanarak ibadete açılan Şehriban Hatun Camii'nde, Burhaniye'de kentsel dönüşüm yapılması için çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, vatandaşlara "Kirazlıtepe'de ne verildiyse aynı sözü burada bu sözü ben veriyorum. Eğer verilen sözler tutulmazsa Üsküdar Belediyesi önüne giderek oturma eylemi yapın. Ben de yanınıza geleceğim" demişti.
Başkan Erdoğan'a Burhaniyelilerden teşekkür!
Başkan Erdoğan'a Burhaniyelilerden teşekkür!
İşte Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk haritası!
İşte Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk haritası!
Başkan Erdoğan sesi duyunca konvoyu durdurdu
Başkan Erdoğan sesi duyunca konvoyu durdurdu
Türkiye’nin hamleleri ne mesaj veriyor?
Türkiye’nin hamleleri ne mesaj veriyor?
12 Haziran 2011 AK Parti'nin büyük seçim zaferi
12 Haziran 2011 AK Parti'nin büyük seçim zaferi
Demir ağlar Türkiye'nin dört bir yanını saracak!
Demir ağlar Türkiye'nin dört bir yanını saracak!
Bakan Akar'dan Libya'da net mesajlar
Bakan Akar'dan Libya'da net mesajlar
Sosyetik lahmacun! Fiyatını söylemeye dil varmıyor
Sosyetik lahmacun! Fiyatını söylemeye dil varmıyor
İstanbul trafiğinde son durum ne?
İstanbul trafiğinde son durum ne?
Muhalefet neden erken seçim istiyor? İYİ Parti-HDP gerilimi kavga mı taktik mi? HDP'deki ittifak çelişkisi neden?
Muhalefet neden erken seçim istiyor? İYİ Parti-HDP gerilimi kavga mı taktik mi? HDP'deki "ittifak" çelişkisi neden?
CHP'nin HDP ile gizli Anayasa planı!
CHP'nin HDP ile gizli "Anayasa" planı!
Musilaj kararı Resmi Gazete'de
Musilaj kararı Resmi Gazete'de
Daha Fazla Video Göster