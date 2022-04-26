26 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan, Zelenski'nin ardından Putin ile görüşecek

Başkan Erdoğan, Zelenski'nin ardından Putin ile görüşecek

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2022 12:35
Hafta sonu Ukrayna lideri Zelenski ile görüşen Başkan Erdoğan’ın bugün Putin ile görüşmesi bekleniyor. Ayrıntıları Rusya'yadan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
FETÖ’ye 16 ilde operasyon!
FETÖ'ye 16 ilde operasyon!
Karar Avrupa’yı neden rahatsız etti?
Karar Avrupa’yı neden rahatsız etti?
Teröristlerin korkulu rüyası
Teröristlerin korkulu rüyası
En düşük emekli maaşı artacak
"En düşük emekli maaşı artacak"
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Gezi provokasyonu nasıl yapılmıştı?
Gezi provokasyonu nasıl yapılmıştı?
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek
Turizmde hedefler aşılacak
"Turizmde hedefler aşılacak"
HDP’li isme gözaltı kararı
HDP'li isme gözaltı kararı
Özel’e tepki: Kimse tehdit edemez
Özel'e tepki: Kimse tehdit edemez
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
“Aday kim” sorusu yanıtsız kaldı
“Aday kim” sorusu yanıtsız kaldı
Daha Fazla Video Göster