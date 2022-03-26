26 Mart 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Eroğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Ayrıntıları A haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.