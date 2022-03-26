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Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü

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Giriş: 26.03.2022 15:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Eroğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Ayrıntıları A haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.
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