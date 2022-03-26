Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Eroğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Ayrıntıları A haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.