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Başkan Erdoğan-Zelenski görüşmesi için Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi!

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Giriş: 08.03.2024 19:21
Güncelleme:08.03.2024 19:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yapacağı görüşme için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.
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Başkan Erdoğan-Zelenski görüşmesi için ofisine geldi!
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