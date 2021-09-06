Başkan Erdoğan, "Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı. Programda konuşan Erdoğan, "Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, "İlk defa bu eğitim sezonunda okulla tanışmanın heyecanını yaşayan yavrularımıza başarılar diliyorum" diyerek sözlerine devam etti.