06 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan yurt provokasyonlarına noktayı koydu: Tüm ülke genelinde yurt başvuralı yapan öğrencilerimiz yedekleriyle beraber yurtlarına yerleştirilmiştir.

Başkan Erdoğan yurt provokasyonlarına noktayı koydu: Tüm ülke genelinde yurt başvuralı yapan öğrencilerimiz yedekleriyle beraber yurtlarına yerleştirilmiştir.

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2021 13:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, ''Bu yıl ortaya çıkan karmaşanın sebebi, geçtiğimiz yıl ile bu yılın başvurularının üst üste gelmesinin yol açtığı yoğunluktur. Açıkta kalan öğrencilerimizle ilgili çözüm çalışmalarımız, yatırımlarımız devam ediyor. Göreve geldiğimizde öğrencilerimize 45 liracık burs veriliyordu. Şimdi 650 lira. Gençlerimize aylık 570 lira da beslenme yardımı yapıyoruz bursun dışında. Hiç bir evladımızın maddi imkansızlık nedeniyle üniversite eğitiminden mahrum kalmaması için talep eden her öğrencimize burs veya kredi veriyoruz. 76 üniversiteden devraldık. Şimdi 200 küsür üniversitemiz var. Yani üniversitesi olmayan il yok. Hakkari'deki evladımız oradan çıkıp İstanbul'a, Ankara'ya gelmesin diyerek Üniversiteyi onun ayağına götürdük. Ayrıca, yaklaşık 1,5 milyon öğrencimize yüksek lisans düzeyinde 1300 lira, doktora düzeyinde ise 1950 liralık kredi veya burs ödemesi yapıyoruz. Bir zamanlar üniversiteler açılırken bir numaralı tartışma sorunu harç sorunuydu. Ülkemizi bu sancıdan biz kurtardık. Harç diye bir şey ortada artık yok.'' dedi.
Başkan Erdoğan yurt provokasyonlarına noktayı koydu
Başkan Erdoğan yurt provokasyonlarına noktayı koydu
Başkan Erdoğan: Senin gücün ona yetmez
Başkan Erdoğan: Senin gücün ona yetmez
ABD tetikçisi FOX TV’den 6-7 Ekim skandalı!
ABD tetikçisi FOX TV'den 6-7 Ekim skandalı!
Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e videolu yanıt!
Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e videolu yanıt!
CHP örtülü ittifak ortağı HDP’ye her türlü tavizi veriyor
CHP örtülü ittifak ortağı HDP’ye her türlü tavizi veriyor
İBB vakıf binasını işgal etti
İBB vakıf binasını işgal etti
Keynes hakim karşısında
Keynes hakim karşısında
FETÖ’den aranan şüpheli havalimanında yakalandı
FETÖ'den aranan şüpheli havalimanında yakalandı
Ankara’da FETÖ’nün hücre evlerine baskın
Ankara’da FETÖ’nün hücre evlerine baskın
Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?
Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?
Başbuğ: İnce temizlik başladı!
Başbuğ: İnce temizlik başladı!
Melek yüzlü gösterilen şeytan yüzlü Demirtaş’ın...
"Melek yüzlü gösterilen şeytan yüzlü Demirtaş’ın..."
Daha Fazla Video Göster