Başkan Erdoğan yurt provokasyonlarına noktayı koydu: Tüm ülke genelinde yurt başvuralı yapan öğrencilerimiz yedekleriyle beraber yurtlarına yerleştirilmiştir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, ''Bu yıl ortaya çıkan karmaşanın sebebi, geçtiğimiz yıl ile bu yılın başvurularının üst üste gelmesinin yol açtığı yoğunluktur. Açıkta kalan öğrencilerimizle ilgili çözüm çalışmalarımız, yatırımlarımız devam ediyor. Göreve geldiğimizde öğrencilerimize 45 liracık burs veriliyordu. Şimdi 650 lira. Gençlerimize aylık 570 lira da beslenme yardımı yapıyoruz bursun dışında. Hiç bir evladımızın maddi imkansızlık nedeniyle üniversite eğitiminden mahrum kalmaması için talep eden her öğrencimize burs veya kredi veriyoruz. 76 üniversiteden devraldık. Şimdi 200 küsür üniversitemiz var. Yani üniversitesi olmayan il yok. Hakkari'deki evladımız oradan çıkıp İstanbul'a, Ankara'ya gelmesin diyerek Üniversiteyi onun ayağına götürdük. Ayrıca, yaklaşık 1,5 milyon öğrencimize yüksek lisans düzeyinde 1300 lira, doktora düzeyinde ise 1950 liralık kredi veya burs ödemesi yapıyoruz. Bir zamanlar üniversiteler açılırken bir numaralı tartışma sorunu harç sorunuydu. Ülkemizi bu sancıdan biz kurtardık. Harç diye bir şey ortada artık yok.'' dedi.