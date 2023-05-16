Başkan Erdoğan yurt dışındaki oyların yüzde 57,19'unu aldı

2023'ün en önemli seçimi olarak nitelenen Türkiye'deki seçimlere yurt dışında da rekor bir katılım oldu. Başkan Erdoğan, yurt dışında oyların yüzde 57'sini aldı. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN