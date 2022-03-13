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Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2022 14:47
Rusya-Ukrayna savaşı diplomasisini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i İstanbul'da ağırlıyor. Basına kapalı gerçekleşen yemek, 14.00'te başladı. Avrupa'nın doğusundaki savaşın yanı sıra Başkan Erdoğan ve Miçotakis arasında ikili ilişkiler ile güncel jeopolitik gelişmelerin konuşulması bekleniyor.
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