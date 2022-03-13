13 Mart 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul ediyor
Rusya-Ukrayna savaşı diplomasisini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i İstanbul'da ağırlıyor. Basına kapalı gerçekleşen yemek, 14.00'te başladı. Avrupa'nın doğusundaki savaşın yanı sıra Başkan Erdoğan ve Miçotakis arasında ikili ilişkiler ile güncel jeopolitik gelişmelerin konuşulması bekleniyor.