20 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek! New York'ta diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek! New York'ta diplomasi trafiği

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2023 11:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler zirvesi için gittiği ABD'de önemli görüşmeler gerçekleştiriyor. Erdoğan'ın gün içerisinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi ve ardından da ABD'deki kuruluşlarla bir araya gelmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Miçotakis’i kabul edecek
Başkan Erdoğan Miçotakis'i kabul edecek
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
İşte Ermeni güçlerine dağıtılan o bildiri
İşte Ermeni güçlerine dağıtılan o bildiri
İBB yan yattı! Yolcu sigortası...
İBB yan yattı! Yolcu sigortası...
A Haber Azerbaycan’da
A Haber Azerbaycan'da
CHP’de kongre tarihi belli oldu!
CHP’de kongre tarihi belli oldu!
İstanbul’da zehir taciri avı! 180 milyon liralık...
İstanbul'da zehir taciri avı! 180 milyon liralık...
Açılışa gün sayıyor! Tam 500 yataklı
Açılışa gün sayıyor! Tam 500 yataklı
4 soruda Karabağ sorunu
4 soruda Karabağ sorunu
Türkiye ve İsrail arasında yeni dönem!
Türkiye ve İsrail arasında yeni dönem!
Hak yolumuzda bize destek veriyor
"Hak yolumuzda bize destek veriyor"
Başkan Erdoğan İsrail Başbakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan İsrail Başbakanı ile görüştü
Daha Fazla Video Göster