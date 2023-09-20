Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek! New York'ta diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler zirvesi için gittiği ABD'de önemli görüşmeler gerçekleştiriyor. Erdoğan'ın gün içerisinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi ve ardından da ABD'deki kuruluşlarla bir araya gelmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

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