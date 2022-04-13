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Başkan Erdoğan, Yüksekova'da Mehmetçik ile iftar yaptı

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Giriş: 13.04.2022 22:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.
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