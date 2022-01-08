08 Ocak 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan Yüksek Hızlı Tren'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Tren Garı Meram İstasyonu’nda halka hitabının ardından Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini kısaltacak hızlı tren ile Karaman’a hareket etti. O anlar kameraya böyle yansıdı.