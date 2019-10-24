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24.10.2019
Başkan Erdoğan: YPG çekilmezse bizim görevimiz başlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkan Erdoğan, "Gerek ABD gerekse Rusya ile anlaşmalarımızda verilen sözler yerine gelmezse bizim için atılması gereken adımlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. PKK/YPG’li teröristlerin rejim asker ordusuna girerek arazide kalmalarına müsaade etmeyiz" açıklamasında bulundu.
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