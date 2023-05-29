29 Mayıs 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan yine kazandı! Milletin tercihi güven ve istikrar
Başkan Erdoğan girdiği bütün seçimlerde milletin desteğini aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında 12. kez kaybetti. Kılıçdaroğlu istifa eder mi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, A Haber canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendirdi.