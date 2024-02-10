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Başkan Erdoğan yerel seçim startını Zonguldak'ta verdi! AK Parti'nin ilçe ve belde adayları belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 14:48
Güncelleme:10.02.2024 14:49
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta AK Parti'nin aday tanıtım mitingine katıldı. Erdoğan mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Gabar'daki petrol kuyusundan günlük çıkarılan petrol miktarının 35 bin varile ulaştığını açıkladı. Yerel seçimler için miting maratonuna Zonguldak'tan başladığını söyleyen Erdoğan, "Zonguldak'ta Bismillah dedikten sonra yolumuza yarın Tekirdağ ile devam edeceğiz." dedi.
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