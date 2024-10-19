Başkan Erdoğan Yenidoğan çetesi hakkında bakanlardan bilgi aldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde kabul etti. Görüşmede, para için bebekleri yoğun bakımda tutup ölümlerine sebep olan yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında bilgi aldı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilge Kutludağ aktardı.

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