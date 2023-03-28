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Başkan Erdoğan Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde! Fatih Erbakan ile kritik görüşme

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Giriş: 28.03.2023 16:19
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmek için Yeniden Refah Partisi'nin Genel Merkezi'ne geldi. Erbakan, Başkan Erdoğan'ı parti merkezinin kapısında karşıladı.
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