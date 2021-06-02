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Başkan Erdoğan yeni hedefi gösterdi! Peki Mahmur neden önemli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2021 15:29
Güncelleme:02.06.2021 15:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede yeni hedef çizdi ve Mahmur'u işaret etti. Kaçırılan çocuklar Mahmur'da silahla tanışıyor. PKK’ya maket uçaklı saldırı eğitimi Mahmur'da veriliyor. Peki Mahmur'da eğitim alan PKK’lılar Kandil ve Sincar'a gönderiliyor. Yeni operasyon Mahmur'a mı? Terör örgütünün kalbi Kandil nasıl temizlenecek? Mahmur neden önemli? Detayları A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak A Haber canlı yayınında aktardı.
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