Başkan Erdoğan yeni adli yılın açılışını yapacak! Yapılan reformlarla ilgili mesajlar verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Eylül Adli Yıl Açılış töreniyle birlikte Yargıtay Başkanlığı'nın yeni binasının da açılışını gerçekleştirecek. Törende, FETÖ ile mücadeleden adalet alanında yapılan reformlara kadar pek çok başlıkta Başkan Erdoğan önemli mesajlar verecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN