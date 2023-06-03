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Başkan Erdoğan yemin etti Türkiye Yüzyılı başladı! Erdoğan’a saygısızlık yapan CHP ve HDP’ye tepki

A Haber
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Giriş: 03.06.2023 16:19
Dünyanın takip ettiği törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli’den mazbatasını aldıktan sonra yemin ederek resmen göreve başladı. Başkan Erdoğan’ın yeminiyle Türkiye Yüzyılı artık başladı. Başkan Erdoğan’ı alkışlamayan ve ayağa kalkmayan millet iradesine saygısızlık yapan CHP ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP tepki çekti. Peki bundan sonra neler olacak? Yeni dönemde hangi adımlar atılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey HDP ve CHP’nin sergilediği saygısız tavra tepki gösterdi.
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