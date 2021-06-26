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Başkan Erdoğan, ''Yatırımcıları tehdit ediyorlar, Bankaları tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya!''

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2021 15:48
Güncelleme:26.06.2021 15:58
Başkan Erdoğan, ''Millete hizmet eden ne kadar abide eser varsa bu çapsız zihniyetin karşı çıkmasına rağmen ülkemize kazandırıldı. Basiretsiz bu zihniyete rağmen projeleri yaptık. Şimdi de Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Devlet adabını bile hiçe sayarak akıllarına ne gelirse söylüyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Biz geliyoruz, geldiğimizde bilesiniz ki ödeme yapmayacağız. Bankaları tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya!'' dedi.
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