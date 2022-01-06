06 Ocak 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan Yasama, Yürütme ve Yargı temsilcileriyle görüşecek! Çankaya Köşkü'nde kritik zirve
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yasama, Yürütme ve Yargı temsilcileriyle görüşmek için Çankaya Köşkü'ne geldi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.