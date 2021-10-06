Başkan Erdoğan: Yasama yılı bitmeden yeni anayasayı neticeye ulaştırabiliriz

Meclis'in açılmasıyla 2,5 ay sonra AK Parti'de grup toplantıları başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Uzlaşma olmazsa biz Cumhur İttifakı çatısı altında kendi düzenlemelerimizi hayata geçiririz. Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir?" dedi. Erdoğan, "HDP, Millet İttifakındaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir." diyerek 'Başbakan adayıyım' diyen Meral Akşener'e göndermede bulundu. Başkan Erdoğan, "Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın, böyle bir iftirayı AK Parti'ye atamazsın" diyerek sert çıktı..