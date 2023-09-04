Başkan Erdoğan ve Vladimir Putin'den ortak basın toplantısı! Soçi Zirvesi'nde hangi kararlar alındı?

Dünyanın merakla beklediği tarihi görüşme Soçi'de başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşme öncesi açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili de adım atılacağını belirterek, "Tahıl koridoru ile ilgili ne çıkacağı merak ediliyor." dedi. İki lider arasındaki kritik görüşme sona ererken ortak basın toplantısındaki açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan tahıl koridorunun devamı konusunda yeni bir öneri paketi oluşturduklarının altını çizerken Putin de konuya ilişkin şartlarını açıkladı. Tahıl koridorunun devamı konusunda yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etti. İşte detaylar...