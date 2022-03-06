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Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı

A Haber
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Giriş: 06.03.2022 13:09
Son dakika haberine göre… Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin arasındaki görüşme başladı. Başkan Erdoğan ve Putin’in Ukrayna’da devam eden savaşı ele alması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Asli Bilger Kutludağ aktardı.
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