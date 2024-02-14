Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ortak açıklamalarda bulundu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere bugün Kahire'ye geldi. Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki lider resmi törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerarası görüşmenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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