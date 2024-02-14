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Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüşmesinden ilk görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 16:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Mısır’a gitti. Başkan Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi uçağa gelerek bizzat karşıladı. İkilinin görüşmesinden ilk görüntüler geldi. İşte tüm detaylar…
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Erdoğan-Sisi görüşmesinden ilk görüntüler...
Erdoğan-Sisi görüşmesinden ilk görüntüler...
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