18 Aralık 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’dan ortak açıklama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de. Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban'ın katılmıyla iki ülke arasında 16 anlaşmanın imza töreni düzenlendi. Vize serbestisi konusunda Türkiye'yi desteklediklerini belirten Orban, "Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak, biz buna inandık." dedi.