18 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’dan ortak açıklama

Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’dan ortak açıklama

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2023 18:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de. Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban'ın katılmıyla iki ülke arasında 16 anlaşmanın imza töreni düzenlendi. Vize serbestisi konusunda Türkiye'yi desteklediklerini belirten Orban, "Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak, biz buna inandık." dedi.
Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’dan ortak açıklama
Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’dan ortak açıklama
İsrail yine mülteci kampını vurdu!
İsrail yine mülteci kampını vurdu!
AK Parti’den DEM’e sert tepki
AK Parti’den DEM’e sert tepki
Gazze’den hasta nakli!
Gazze'den hasta nakli!
Türkiye’de üretilen en büyük yüzer havuz!
Türkiye’de üretilen en büyük yüzer havuz!
18 yıl sonra seçim heyecanı
18 yıl sonra seçim heyecanı
Sırbistan’da kritik seçimler! İşte kazanan
Sırbistan'da kritik seçimler! İşte kazanan
Terör saldırısı davasında karar
Terör saldırısı davasında karar
Diplomatik kaynaklardan AB’ye vize açıklaması!
Diplomatik kaynaklardan AB'ye vize açıklaması!
13 göçmen kaçakçısı tutuklandı!
13 göçmen kaçakçısı tutuklandı!
Resmi karşılama! İşte ilk görüntüler
Resmi karşılama! İşte ilk görüntüler
Başkan Erdoğan Macaristan’da İşte ilk kare...
Başkan Erdoğan Macaristan'da İşte ilk kare...
Daha Fazla Video Göster