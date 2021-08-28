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Başkan Erdoğan ve Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç'ten önemli açıklamalar

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Giriş: 28.08.2021 15:39
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadağ'a indi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çetinye'de resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'le görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısına katılıyor. Erdoğan, "Görüşmede ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönünde karar aldık. Bölgesel ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduk." dedi. Başkan Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık hedef koyduk." diye konuştu.
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