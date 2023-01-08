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Başkan Erdoğan ve gençlere sürpriz! Özel tasarımlı sahnede büyük coşku yaşandı! Spot ışık sadece Başkan Erdoğan'ı gösterdi...

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2023 18:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Volkswagen Arena'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde gençlere seslendi. Programda alışılmışın dışında sahneye çıkan Başkan Erdoğan'a ve gençlere sürpriz hazırlandı. Normalde protokolde oturması gereken Başkan Erdoğan gençlerin arasında tribünde oturdu. Gençler Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterirken, Erdoğan büyük sevgi gösterileriyle konuşmasına başladı. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan ve gençlere sürpriz!
Başkan Erdoğan ve gençlere sürpriz!
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